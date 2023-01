Soldats en Ukraine : un réveillon près du front

Il n’y pas une lumière, il faut rester discret. Le front n’est qu’à cinq kilomètres. Mais dans une maison désertée par ses habitants, ses fils l’attendent. Tous les trois sont dans le même bataillon, réunis pour la soirée à un semblant de réveillon. “C’est très étrange, l’an dernier, on était en famille, au complet, avec plein d’amis à la maison. J'espérais qu’on termine cette guerre depuis 2014 et qu’on ne la transmette pas à nos enfants, on a échoué”, se confie l’un des trois. Ils regardent le discours du président Zelensky, avec une pensée pour ceux qu’ils ont vu mourir cette année. Le premier appel de l’année est pour leur mère à Kiev, avec un vœu, la victoire ! Plus rien d’autre ne compte. Ils rejoignent leur frère d’armes, quelque part un peu plus loin. Tous sont des engagés volontaires. Personne non plus n’y touche aux plats, ils n’ont pas vraiment le cœur à cela. Il y a encore un an, ils étaient avocats, professeurs, commerciaux. Ils repartent en première ligne dans quelques heures. TF1 | Reportage F. De Juvigny, G. Aguere, F. Amzel