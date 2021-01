Soldats tués au Mali : l'émotion à Haguenau

Quelques fleurs déposées sous l'emblème du régiment, témoignage de solidarité d'habitants de Haguenau, très touchés par la mort des deux militaires. Certains ont eu du mal à contenir leurs larmes. "Je n'ai pas de mots, sincèrement profondément triste", lâche un homme, très ému. "J'ai des enfants du même âge. Ça pourrait être eux", dit un autre. Le 2e régiment de hussards s'est installé à Haguenau en 2009. Au total, près de 900 militaires avec leurs familles sont installés dans la ville ou à proximité. Aujourd'hui, ils font partie intégrante de la commune, et sont reconnus et appréciés. "Mon fils se destine à devenir militaire, alors je me mets à la place des parents qui ont perdu leurs enfants", se confie une maman devant notre caméra. Un régiment blindé unique en France, spécialisé dans la recherche de renseignements. Ces hommes participent aux missions à l'étranger. Le chef de corps, colonel Maurice de Saint Victor, évoque avec émotion le souvenir des deux militaires, morts en opération. "Évidemment, je suis touché puisque j'ai décidé de les engager. Je les ai sentis tous les deux prêts. Et aujourd'hui, le chef de corps a une petite partie de lui-même qui est impactée. Je pense que c'est important de le vivre, et pas seulement de le traverser comme une épreuve mécanique ou une épreuve professionnelle, c'est bien une épreuve humaine aujourd'hui", évoque-t-il, les sanglots dans la voix. Haguenau, ville de garnison, compte trois unités. Les élus ont fait déposer une gerbe devant le monument aux morts. "C'est la première fois qu'il y a des personnes qui sont morts au combat. Ça nous touche profondément", indique le maire de Hageunau, Claude Sturni. Dès demain, un livre de condoléances sera ouvert à la mairie. Des hommages sont également prévus ces prochains jours.