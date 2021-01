Soldats tués au Mali : vive émotion et hommage à Haguenau

Un premier hommage a été rendu à Haguenau pour témoigner d'une émotion commune et de la solidarité de toute une ville. Dès ce dimanche matin, les drapeaux y étaient mis en berne. Les habitants ont du mal à contenir leurs émotions. "Ça fait toujours mal au cœur de voir le sang des Français couler", a confié l'un d'entre eux. À Haguenau, le deuxième régiment de hussards fait partie intégrante de la commune. Au total, près de 900 militaires avec leurs familles sont installés dans la ville ou à proximité. Le régiment est installé dans la commune depuis 2009. La plupart de ces hommes ont participé à de nombreuses interventions à l'étranger. Le chef de corps, le colonel Maurice de Saint Victor, connaissait très bien les deux militaires. Il évoque ce matin leur souvenir, les sanglots dans la voix. Ces prochains jours, la ville va rendre hommage aux soldats tombés au Mali pour marquer la solidarité avec leurs familles. Ils avaient respectivement 24 et 33 ans et le plus jeune était originaire de la région.