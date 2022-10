Soldats ukrainiens : les armes qui font la différence

Sourire aux lèvres, ils restent confiants, malgré les attaques russes qui n'arrêtent pas sur leurs secteurs. Ces Ukrainiens n'ont décidément pas peur. "On défend notre pays avec les moyens qu'on a, particulièrement ici à Bakhmout où les Russes mènent leur plus grosse offensive", assure Volodymyr Barny, soldat ukrainien. De primes abords, les conditions sont plus que spartiates dans les sous-sols de cet immeuble détruit qui sert de base de repos en arrière des premières lignes. Le moral des troupes tient aussi à l'équipement individuel dont elles disposent. Et s'il lui manque quelque chose, le soldat ukrainien peut aussi compter sur les surplus venus de l'étranger. C'est le cas notamment dans les sous-sols dévolus aux tenues militaires d'une grande surface dans une ville située non loin du front. Rangers, pantalons matelassés et une gamme complète de tenue de camouflage, gilets pare-balles, casques... Toute la panoplie du parfait fantassin y est en vente à des prix au rabais. Mais la vraie différence réside dans l'armement lourd dont dispose l'armée de Kiev, et surtout sa variété. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, G. Haurillon, P. Lormant