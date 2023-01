Soldes en berne : ceux qui tirent leur épingle du jeu

Il n’y avait pas foule en centre-ville ce samedi après-midi pour profiter des soldes. Nicolas Jendillard est chausseur à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) depuis l’année 2000. Il nous a dits : « Je crois que c’est le plus mauvais solde qu’on ait connu depuis 22 ans ». Les marques nationales s’en sortent légèrement mieux. “On sent que le pouvoir d’achat a baissé, mais ils sont là”, disait une vendeuse. Les commerçants qui en profitent le plus ne sont pas en centre-ville, plus dix-sept pour cent de chiffre d’affaires dans ce village de marque dégriffé par rapport à l'année 2022. Douze mille visiteurs rien que le samedi dernier, c’est deux fois plus qu’un samedi normal. Double effet d’aubaine cette semaine le froid, et le plus étonnant la grève de jeudi. Autre grand gagnant de cette période de solde, cette enseigne bon marché. Le parking était plein tout l’après-midi. Vous connaissez son slogan, la mode à petit prix ça n’a jamais été aussi vrai, deux euros quarante le t-shirt. Les ventes de la marque ont augmenté de dix pour cent en 2022 alors que le secteur de l'habillement, lui, a reculé de sept pour cent sur la même période. TF1 | Reportage J. Francqueville, C. Squary