Soldes et pouvoir d'achat : on réfléchit avant d'acheter

Elle l’avait prévu depuis longtemps. En pleine inflation, Murielle a choisi son moment pour acheter ses pantalons, aux villages de marque. "Je suis toujours obligé d’attendre les dernières démarches. C’est beaucoup trop cher", avant "Je pouvais sans hésiter m’acheter un jean à 120 euros, ce n'était pas un problème. Maintenant, je peux plus. Là, je vais en prendre deux.", affirmait Murielle. Deux pour le prix d’un, problème, ces articles n’étaient pas soldés. Murielle va devoir s’en passer. Cette boutique propose, elle, des prix d’usine toute l’année, alors aujourd’hui les réductions s’accumulent. Résultat, ici, le chiffre d'affaires a baissé d'environ 15 % de moins sur l’année. "On achète moins, les achats sont plus ciblés. Il n'y a plus cet achat d’impulsion sur un coup de cœur.", disait Stéphane Auzanneau, responsable du boutique Kaporal ». Si l’inflation a fait diminuer les ventes, ce père de famille est venu avec un objectif. "Je suis venu profiter des derniers jours de soldes pour acheter une cocotte-minute qui est d’habitude un produit assez cher… Là, je crois qu’on l’a eu à 70 euros au lieu de 150 euros, c’est une bonne affaire", dit le père de famille. Malgré la baisse du pouvoir d’achat des Français, Bord Eau Village semble tout de même avoir reçu son public pour ses soldes. TF1 | Reportage S. Petit, N. Forestier