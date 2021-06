Soleil au Sud : 30 °C dans les Calanques !

Pour ces touristes venus de l’Alpe d’Huez, ce petit coin de paradis valait bien une photo. Mais contrairement au firmament, pour accéder aux Figuerolles, il faut descendre exactement 87 marches. Au programme : poser sa serviette, gonfler son paddle et profiter des rayons du soleil qui s’étaient fait désirer ces derniers temps. Profiter dès la matinée, kayakistes, grimpeurs, nageurs, et même pêcheurs semblent s’être passé le mot. Figuerolles, ou jardin de figuiers en provençal, est une calanque singulière. Elle doit sa couleur rouge à une roche appelée le poudingue : un amas de galets et de sédiments dans lequel le temps et l’érosion ont creusé des formes propices à l’imagination. Avec cette eau limpide et cette nature verdoyante, peut-on dire que tout est parfait dans ce petit paradis ? Nous avons mené l’enquête, et à force de recherches, avons obtenu des réponses. Il semblerait que les cailloux ne soient pas compatibles avec les problèmes de dos. Il fallait bien trouver un défaut à cet endroit, car en passant un moment à Figuerolles, difficile d’imaginer que le paradis n’est pas sur terre.