Soleil : gare aux imprudences

Plus la température monte, plus ils doivent redoubler de vigilance. Dix sauveteurs en mer quadrillent les quatre kilomètres de plage de la Londe-les-Maures (Var). 32°C à l'ombre cet après-midi, mais en plein soleil, le thermomètre affiche 40. Noyade, vertige, vomissement... Les risques pour les vacanciers sont nombreux, comme l'explique Jeanne Jossaume, sauveteuse en mer, cheffe de poste. Les sauveteurs doivent avoir un œil partout. L'indice UV est de neuf. C'est presque le maximum. Et même aux heures les plus chaudes, beaucoup lézardent en plein soleil et rougissent à vue d'œil. En bord de mer, et pourtant, comme dans un four, des touristes allemands sont surpris par la chaleur. Les secouristes sont particulièrement inquiets pour les jours à venir. En plus des interventions quotidiennes, les thermomètres vont encore grimper. Ce changement brusque de température accroîtrait les risques d'hydrocution, comme le précise Hervé Duchemin, président de la station de sauvetage SNSM à la Londe-les-Maures (Var). Quatre CRS sont également mobilisés sur les plages et en mer pour assurer la sécurité des vacanciers de cette station balnéaire tout l'été. TF1 | Reportage S. Chevallereau, Q. Trigodet, A. Poupon