Solidarité : Anne de la Baum vient en aide aux plus démunis à Lille

Anne de la Baum aime se définir comme une privilégiée. Mais pour ses locataires comme Daouda le réfugié, Sophia la précaire ainsi que Michel et son compagnon ou René l'ancien SDF, elle est une bienfaitrice. Elle a transformé pour trois millions d'euros et sans subvention un hôtel particulier en résidence inter-générationnelle. Derrière les murs, il y a onze logements entièrement meublés. Une aubaine pour John, sans emploi. Grâce à cette riche héritière, John et ses voisins ont retrouvé une part de leur dignité à "Villa Village". Nul besoin de garant ni de chèque de caution pour signer le bail. Quant au loyer, il est adapté au revenu de chacun. La noblesse de cœur d'Anne de la Baum s'exprime par exemple lors d'un repas préparé pour ses locataires. "Quand on est privilégié comme je le suis, on a de plus largement de quoi vivre. Ce qui est intéressant, c'est le partage", explique-t-elle. Neuf mois après sa réouverture, la "Villa Village" a déjà permis d'apaiser des vies cabossées. C'est le cas de Daouda. Ce Guinéen n'aurait jamais pensé vivre dans un tel luxe.