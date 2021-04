Solidarité : il réaménage sa boulangerie pour un apprenti handicapé par un accident

David Herbault, boulanger à La Chapelle-Vendômoise, et Alexis Rousseau, son apprenti, avaient l'habitude d'ouvrir la boutique et de boire un café ensemble chaque matin jusqu'à ce jour de mars 2019. Un accident de moto arrache au jeune homme de 23 ans son rêve de devenir boulanger. L'histoire a ému ce village de Loir-et-Cher. Là-bas, tout le monde connaît Alexis. Il a passé un mois entre la vie et la mort avant d'être amputé d'une jambe. Miraculeusement, il est à nouveau debout en 2020. À son réveil à l'hôpital, David Herbault est la première personne qu'Alexis demande à voir. Il voulait lui faire part de son souhait de revenir au travail. Son patron a alors décidé de réaménager sa boulangerie pour lui permettre de revenir. De leur côté, les parents d'Alexis ont ouvert une cagnotte et ont récolté 20 000 euros pour aider à financer les travaux. Ainsi, l'année 2020 s'est écoulée en travaux. Le matin David travaillait dans sa boulangerie, restée ouverte pendant les confinements. Et l'après-midi, il aménage. Son établissement est passé de vingt à cinquante mètres carrés. Cela fait beaucoup plus d'espace pour qu'Alexis puisse se déplacer en fauteuil. Au total, 160 000 euros ont été investis, sans aucune subvention pour l'instant, et avec le coup de main précieux des artisans du village. Alors, le jeune Alexis est-il retourné au travail ? Comment travaille-t-il désormais ?