Solidarité : les camions de l'espoir

Une chaîne humaine pour encore accélérer le chargement. Pour l’occasion, du monde est venu prêter main forte : humanitaires, particuliers et le maire du village, Bernard Kannengieser, aux avant-postes. Dans cette commune, les dons affluent. Les bénévoles de la Sécurité civile s‘avouent, eux-même, surpris par une telle solidarité. Des tonnes de vêtements, de produits d’hygiène, de nourritures à conditionner, avec un seul impératif : tout doit-être facilement accessible et prêt à l’emploi. Une fois les cartons chargés, le camion se met en route. Direction la plateforme nationale de tri située à Strasbourg. Dans cet immense entrepôt, des dons venus de toute la France, à conditionner sur des palettes, une ruche en activité permanente. Gwenaël Valette est conducteur de poids-lourd, il a parcouru une centaine de kilomètres pour acheminer le matériel collecté. La Protection civile et l’association des maires de France ont travaillé main dans la main pour récolter les dons, les acheminer vers Strasbourg. Ce groupe électrogène sera indispensable au fonctionnement d’un hôpital. Ce dimanche matin, un premier convoi humanitaire est parti pour Lublin, à la frontière polonaise, au plus près des réfugiés et des combats. Après 1 400 km de routes et si tout se passe bien, ce convoi d’une quinzaine de camions devrait arriver lundi. Les dons seront ensuite redirigés vers l’Ukraine. T F1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre