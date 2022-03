Solidarité : les Français ont du cœur

Ils sont nombreux à répondre à l'appel de l'association. Dans un centre commercial, les charriots se remplissent très rapidement. Les clients sont très touchés par la situation en Ukraine. "J'ai donné un sac de couchage et des produits d'hygiène, parce qu'ils en ont besoin et il faut les soutenir", explique une dame. Tristan et Clara, étudiants, ont un petit budget, mais ils tenaient à participer. "Si on était dans cette situation-là, on aimerait bien qu'on nous aide", confie l'un d'entre eux. "Voir tous ces gens sur les routes et les enfants pleurés, ça me touche énormément. Si j'étais riche, je rachèterais tout ce qu'il faudrait", confie une grand-mère. Après quelques heures de collectes, certains ne sont plus disponibles dans les rayons. À la caserne des pompiers, 200 bénévoles s'activent pour trier, emballer et charger tous les cartons. "On arrive presque à 300 palettes, c'est énorme. On a déjà fait des collectes avec cette association, mais jamais de cette ampleur. La générosité est impressionnante", témoigne un pompier. TF1 | Reportage A. Vieira, A. Santos