Solidarité : les Restos du cœur ouvrent pour les étudiants précaires

Depuis la rentrée, les bénévoles ne savent jamais combien d'étudiants seront devant le centre à attendre leurs colis. Car chaque samedi, il y en a encore plus. Ce matin, on en attend plus de 200, trois fois plus qu'en 2019 à la même époque. Myriam a 18 ans. Elle est en première année de BTS, et vit seule avec sa soeur lycéenne. Aujourd'hui, elle fait ce qu'elle peut, avec ce que ses parents lui donnent. Mais cela ne suffit pas. Ici à la Rochelle, les bénévoles connaissent très bien les raisons de la précarité de ces étudiants. "Ils travaillent beaucoup dans les bars et les restaurants. Et cela leur donnait de quoi subvenir à leurs besoins pendant le printemps suivant. Aujourd'hui, depuis mars, il n'y a plus rien", explique Nathalie Lizot, responsable du centre Campus des Restos du coeur de la Rochelle (Charente-Maritime). En fin de matinée, face à l'afflux, les denrées se font plus rares. Une inquiétude pour les semaines à venir. "Là, on a remonté tout ce qu'on pouvait de la cave. On n'a plus de pâte, on n'a plus de riz... On a réinscrit encore 22 p