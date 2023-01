Solidarité Ukraine : des générateurs pour survivre à l'hiver

Il est bientôt quinze heures et les 500 repas servis chaque jour dans cette cantine sont enfin prêts. L'électricité a été coupée toute la matinée dans ce quartier d'Oujhorod. Une grand-mère et son petit-fils ont fui Zaporijia pour se réfugier ici. Dans la ville la plus à l'ouest de l'Ukraine à la frontière de l'Europe. Un repas chaud est impossible sans électricité et sans l'aide que Jacques organise à 2 000 km de là. Un camion remplit de générateurs électriques va partir de Paris pour l'Oujhorod. Depuis des mois, la Russie lance ses missiles sur les centrales électriques ukrainiennes. Jacques est journaliste, mais il y a plus de 20 ans, il a fondé avec sa sœur une ONG en Ukraine qui existe toujours, alors quatre jours après l'offensive russe, il a proposé son aide. Entre la France, la Suisse et l'Ukraine, ils ont levé à peu près de trois millions six mille euros; récoltés notamment près de la fondation de France de la sécurité civile ou même du journal Ouest France. L'entrepôt aussi est prêté gratuitement par une entreprise pharmaceutique qui maîtrise le frette international au kilo près. Ce sont habituellement des chauffeurs Ukrainiens qui font le voyage. TF1 | Reportage S. Pinatel, A. Charles-Messance