Solidarité : un libraire sauvé par un de ses clients

C'est l'histoire d'un libraire qui croyait davantage en ses livres qu'en les hommes. C'est le destin de la librairie "Rose de Java", en partie dédiée à l'écrivain Joseph Kessel dont Hubert Bouccara était l'ami. Avec lui, le libraire a fréquenté Gabin et Ventura. Il a passé sa vie à leur rendre hommage. Mais au final, Hubert Bouccara n'a plus que cinq euros par jour pour manger. En un an, des gilets jaunes au virus, Hubert Bouccara a tout perdu. "On nous a empêché de travailler. On n'a pas le droit de faire ça aux gens. Moi, si je ne travaille pas, je fais comment pour me nourrir et payer mes frais", s'est-il confié. Mais même dans les romans les plus noirs, il y a parfois un héros. Dans l'histoire, il s'appelle Paul Rodrigue. L'étudiant à Cambridge, en Angleterre, a lancé une cagnotte. C'est son père, lorsqu'il était enfant, qui l'a emmené pour la première fois dans la librairie "Rose de Java". Il y a trouvé le goût de la lecture. Plus de 15 000 euros ont déjà été récoltés sur la cagnotte. Désormais, ce n'est plus seulement aux livres que le libraire adresse ses mots : "merci, merci beaucoup à tous".