Sommeil : trouver le bon matelas

Nous avons testé son rebond et sa résistance, car nous passons le tiers de notre vie sur un matelas. Seul ou en famille, on le décline sous toutes ses formes. Sur Internet ou en magasin, à ressort ou en mousse, il y en a pour tous les prix, entre 100 et 10 000 euros. Un matelas livré à vélo dans un carton, on appelle ça les "bed in box". Le concept fait fureur aux États-Unis. Le matelas est compressé et roulé dans une boîte. Dorian l'a commandé sur Internet sans l'essayer pour 650 euros. Avec le confinement, les ventes sur Internet ont explosé. Les marques cassent les prix. La start-up Tediber bouscule le secteur avec 300 matelas vendus en ligne chaque semaine. C'est déjà très rentable. Mais qu'y a-t-il vraiment dans ces matelas ? À Langeac en Auvergne, Recticel, le spécialiste français de la fabrication de mousse de matelas, nous a ouvert ses portes. 100 000 matelas sont produits dans ce lieu chaque année pour une dizaine de marques différentes. Les ingrédients sont top secrets, mais plus la recette est complexe, plus le matelas est cher. La suite dans le reportage ci-dessus.