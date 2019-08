Sommet du G7 à Biarritz : comment les retrouvailles entre Macron et Trump vont-elles se passer ?

Le sommet du G7 s'ouvre à Biarritz ce 24 août 2019. Il sera essentiellement marqué par les retrouvailles entre Emmanuel Macron et Donald Trump. D'ailleurs, ce dernier vient tout juste d'arriver sur place. Selon Emmanuel Macron, leurs retrouvailles pourraient être assez crispées après un été ponctué par des échanges difficiles, notamment au sujet de la taxe française sur les géants américains du numérique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.