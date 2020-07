Somnolence au volant : que faut-il manger avant de prendre la route ?

Un nutritionniste a imaginé un menu pour éviter les coups de barre au volant. Premier point en entrée, concombre avec des radis ou des tomates. Ensuite, un poisson blanc avec des lentilles. Et pour finir, kiwi avec un petit carré de chocolat noir à 90%. Ces aliments évitent d'avoir trop d'énergies à digérer, ce qui fait que cela entraîne beaucoup moins de somnolence. Pour éviter les coups de pompe donc, optez pour un repas plus équilibré.