Son et lumière : les Français en raffolent

Les spectacles son et lumière transforment des joyaux du patrimoine en incroyable œuvre d'art. Ils attirent chaque été des millions de touristes, enchantés par la métamorphose de ces monuments. C'est une tradition bien ancrée dans certaines villes. C'est une nouveauté pour d'autres, mais à chaque fois, c'est un succès. Reportages illuminés à Chartres et à Moulins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.