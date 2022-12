Sons et lumières : l'envers du décor

Ce dimanche soir, l'hôtel de ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) se transforme en café des lumières. Alors, laissez-vous porter par ces animations projetées sur les bâtiments. Pour parvenir à ce niveau de précision, pas de feuilles blanches. Tout part de la façade du bâtiment, mesurée au millimètre près il y a quelques semaines. Chaque bâtiment a sa contrainte et tous ses reliefs sont pris en compte dans la création des différents tableaux. Puis, le personnage prend vie au rythme des différentes musiques choisies. Ce type de spectacle est rendu possible par l'utilisation de vidéoprojecteurs. Cette année, de nombreuses municipalités y ont renoncé, sobriété énergétique oblige. Un argument difficile à entendre pour les professionnels qui les produisent. Pour 17 soirées de représentation, le coût énergétique du spectacle pour la ville de Rennes est estimé à 630 euros. Sur la place de la mairie, en régie, pas de place pour le hasard dans les derniers réglages des vidéoprojecteurs. Il aura fallu trois mois de travail de haute précision pour donner vie à ces douze minutes de spectacle. TF1 | Reportage L. Poupon, C. Blanquart