Sophie Adenot : l'entraînement intensif de la future spationaute française

Cela fait maintenant trois mois que Sophie Adenot a déménagé en Allemagne. La jeune femme arrive à vélo tous les matins, un astronaute se doit de garder la forme. Dans l'eau, on est comme en apesanteur. Les astronautes apprennent donc à se mouvoir au fond d'un bassin pour reproduire les sorties en scaphandre dans l'espace. Sous la conduite de son instructeur, Hervé Stevenin, Sophie apprend à utiliser des outils au travers des gants de combinaison spatiale. Technique, dextérité, résistance physique, formation médicale... les journées sont bien remplies. Nous sommes à Cologne, au centre d'entraînement des astronautes, et la nouvelle recrue découvre son futur lieu de travail. Premier exercice, mémoriser tous les termes techniques. Par exemple, connaître les significations de CPU, ECG, ou encore GND. Un autre exercice, de dextérité celui-là, apprendre à faire des expériences dans un caisson étanche en se servant d'une boite à gants. Beaucoup de défis à relever, mais celle qui fut la première femme pilote d'essai d'hélicoptère de l'armée française est habituée à se surpasser. C'est à ce prix qu'on réalise ses rêves d'enfant. TF1 | Reportage C. Chapel, C. Moutot