Sophie Pétronin : la dernière otage au Sahel

Sophie Pétronin avait été enlevée fin 2016 par un groupe djihadiste local. Installée au Mali pendant plus de vingt ans, cette travailleuse humanitaire apparaissait à bout de forces dans sa dernière apparition, filmée en juin 2018. Son fils assure repartir pour la dixième fois au Mali, dans l'espoir dit-il, de retrouver sa mère lui-même. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.