Sortie de flotte : 26 bateaux bientôt détruits au Guilvinec

Au Gulvinec (Finistère), 200 bateaux pourraient bientôt partir à la casse. Sur les quais ce samedi matin, c'est la stupéfaction. "On ne peut pas imaginer le port du Guilvinec sans bateau", lance un passant. Le gouvernement propose aux pêcheurs qui n'ont pas obtenu de licence dans les eaux britanniques de faire détruire leur bateau en échange d'une enveloppe allant jusqu'à trois millions d'euros. Un pêcheur dans la région fait le compte. L'activité n'est pour certains plus rentable. En plus du Brexit, le prix du gasoil s'est envolé. "Pendant le Covid, il était à 30 centimes et là maintenant, il est arrivé à 0,86 euro. Donc ça fait quasiment le triple", explique Gurvan Grondin, pêcheur. Au total dans l'Hexagone, 90 bateaux devraient être détruits, mais c'est toute la filière qui est menacée. Une centaine d'emplois pourraient disparaître. Moins de bateaux et donc moins de poissons pêchés au large, sur les étals, les prix risquent de grimper, surtout ceux du merlu, du cabillaud ou de la lotte. TF1 | Reportage C. Ebrel, B. Ghorchi