Sortie du film "En liberté !" le 31 octobre 2018

La comédie déjantée de Pierre Salvadori "En liberté !" sort en salles le 31 octobre 2018. Le réalisateur a voulu faire transparaître à travers ce film plusieurs émotions avec des scènes à la fois poétiques, amusantes, déjantées et burlesques. Une prestation que les acteurs Adèle Haenel et Pio Marmaï ont su parfaitement mettre en avant. Découvrez un extrait de la comédie en images.