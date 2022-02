SOS faune sauvage : une clinique unique

Cette petite buse a été percutée par une voiture sur une départementale de Seine-et-Marne. Incapable de voler, elle a été conduite dans cet hôpital de la faune sauvage. Installée dans les locaux de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort, cette association accueille toutes sortes d’animaux : pigeons, cigogne, épervier et même un cygne. Des oiseaux, mais pas seulement. Coup de téléphone. Un particulier apporte un chevreuil. Pour échapper à des chasseurs, l’animal s’est réfugié dans une propriété et a été attaqué par une chien. Il sera opéré un peu plus tard. Chaque année, le centre recueille plus de 7 000 animaux ou apportés par les personnes qui n'hésitent plus à leur venir en aide. Conséquences : les animaux affluent, comme ce petit hérisson infecté par des parasites qu'il a fallu anesthésier pour effectuer des prélèvements. Chaque année, le nombre de patients augmente de 20% et les quatre soigneurs ont dû mal à faire face malgré l’aide de nombreux bénévoles. Une fois guéri, les animaux sont transférés dans une sorte de centre de rééducation, dernière étape avant de retrouver une vie sauvage. Bientôt, ce sera au tour de ces petits marcassins de retourner dans la forêt. Et qui sait, de rejoindre ceux-ci, relâchés l’été dernier. T F1 | Reportage J.P. Feret, J. Clouzeau