SOS : les cadeaux de dernière minute

À quelques heures de Noël, comment faire ses derniers achats sans se ruiner ? Face à cette question, certains nous ont paru bien résigné ce samedi après-midi. Mais d'autres ont cherché la bonne affaire jusqu'au bout. Il y a d'abord les audacieux comme Pierre-Antoine. Pour limiter ses dépenses, il a tout misé sur l'effet de surprise avec un cadeau mystère. "On ne sait pas ce qu'on offre, une vingtaine d'euros, c'est une surprise. C'est risqué, c'est rigolo. Pour la personne concernée, je pense que ça fera mouche", a-t-il expliqué. Une stratégie bien trop imprudente pour Fabienne. Pour la décoration de son réveillon, elle est beaucoup plus méthodique en guettant les promotions. Elles sont encore légion malgré le rush comme une pancarte à -36 %. Chez La Grande Récré, un magasin de jouets, les rabais sont aussi impressionnants. C'est la première fois que l'enseigne en propose autant dans les dernières heures précédant le réveillon. Mais dans le sprint final, il y a encore moins cher. Cela se passe dans un vide-grenier permanent. Patricia fait partie des retardataires les plus astucieuses. Pour faire plaisir à ses petits-enfants, ce seront des jouets d'occasion mis en vente sur ces stands par des particuliers. Mais est-ce bien perçu de mettre des objets de seconde main sous le sapin ? "Par les temps qui courent, les amis à qui j'offre, à la famille surtout, sont d'accord", a répondu une dame. Les derniers cadeaux en main et le porte-monnaie préservé, le réveillon de Noël peut enfin commencer. TF1 | Reportage V. Dépret, L. Bacqué, P. Veron