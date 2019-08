Sothys, une marque française de cosmétique présente dans 120 pays

Depuis plus de 40 ans, Sothys fabrique ses produits en Corrèze. L'entreprise présente dans 120 pays des lotions de soins du visage et du corps. Avec 56 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, elle a pu créer plusieurs centaines d'emplois dans la région. Par ailleurs, la marque commercialise 60 nouveaux produits par an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.