Soupçonné de viols, Jean-Luc Lahaye en détention provisoire

Mis en examen pour viols et d'agressions sexuelles, Jean-Luc Lahaye a passé sa première journée derrière les barreaux de la prison de la Santé vendredi. Les deux jeunes femmes qui accusent le chanteur avaient 15 et 17 ans à l'époque des faits présumés, entre 2013 et 2015 pour la première, entre 2016 et 2018 pour la seconde. Toutes les deux étaient fans du chanteur, expliquent l'avoir rencontré à un concert avant de tomber sous son emprise. C'est aussi ce qui ressort d'un document d'enquête que nous avons pu consulter. Jean-Luc Lahaye y est décrit comme un prédateur sexuel utilisant une technique d'hameçonnage de ses victimes. "Jean-Luc Lahaye s'assurait alors rapidement que sa groupie soit sans attache affective voire amoureuse, qu'elle ait bien atteint l'âge légal de majorité sexuelle (...). Il vérifiait ensuite leur expérience sexuelle". Des faits présumés qu'il conteste. Le chanteur reconnaît des relations consenties sans la moindre violence. "Je regrette cette décision, qui n'est cependant pas étonnante (...), l'ensemble des investigations ont été réalisées à charge". Mais il y a aussi une nouvelle accusation pour la star des années 80 aux passées judiciaires déjà lourdes de condamnation. En 2007, Jean-Luc Lahaye a été condamné à 10 000 euros d'amende pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de moins de 15 ans, en 2015, à un an de prison avec sursis pour corruption de mineure, pour s'être livré à des jeux sexuels par webcam. Cette même jeune femme accuse désormais le chanteur de viol.