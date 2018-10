Soupçons d'emplois fictifs de Penelope Fillon : Ladreit de Lacharrière opte pour le "plaider-coupable"

L'ancien candidat à la présidentielle François Fillon et sa femme sont soupçonnés d'emplois fictifs. Ils ont alors été mis en examen et les juges chargés de cette affaire viennent de terminer leur enquête. On apprend également que Marc Ladreit de Lacharrière, un ami proche du couple et ancien patron de Penelope Fillon, aurait donné un emploi de complaisance à cette dernière. Il a alors opté pour le "plaider-coupable", une manière de reconnaître la véracité des charges qui pesaient contre lui. Comment interpréter ces faits ? Quid des accusations portées contre le couple Fillon ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.