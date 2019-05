Soupçons d'empoisonnements : pourquoi Frédéric Péchier a-t-il été laissé libre ?

Après avoir été soupçonné d'empoisonnements sur 24 patients dont neuf décédés, Frédéric Péchier a fait l'objet de deux mis en examen. La justice l'a pourtant laissé libre sous contrôle judiciaire. Si les familles des victimes sont indignées par cette décision, cette dernière répond à des règles de droit. Le parquet de Besançon, lui, a décidé de faire appel et un recours aura lieu dans quinze jours. Pour le moment, toutes les investigations mènent au seul suspect qui est Frédéric Péchier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.