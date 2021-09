Sous-marins : Joe Biden torpille le "contrat du siècle" de la France en Australie

Après plusieurs déconvenues ces derniers mois, il faut bien se rendre à l'évidence. Joe Biden n'est pas beaucoup plus francophile que Donald Trump. Pourtant, le président américain l'avait clamé haut et fort dès le début de son mandat, "America is back", l'Amérique est de retour sur la scène internationale. Mais dans les faits, en effet, c'est plutôt "America first", les intérêts des États-Unis priment sur tout le reste. Et désormais, leur horizon est l'Asie et surtout la Chine. Il est vrai que cela rappelle furieusement les années Donald Trump à la Maison Blanche. Mais ce n'est pas vraiment la France qui est visée, c'est plutôt l'Union européenne qui est mise de côté. D'ailleurs, cette histoire a déjà eu un précédent. Dans la crise afghane, elle n'a pas été au courant de tout ce qui s'est passé à Kaboul. Les États-Unis la tenaient éloignée. Parce que vu de Washington, l'Union européenne reste un enjeu politique, diplomatique et militaire et donc en fait, elle n'est vouée qu'à être un allié à géométrie variable.