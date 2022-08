Souvenirs de vacances : un business très lucratif

À l'approche des derniers jours de vacances, les touristes rodent, à l'affût des souvenirs parfaits. Dans cette boutique vendéenne, les meilleures ventes restent les mêmes, année après année. Comme l'explique Anne Bluteau, gérante de la boutique "Au gourmet tranchais" (Tranche-sur-Mer). Mais les clients, souvent, ne regardent pas vraiment à la dépense. En général, qu'achetez-vous ? 27% des Français rapportent des vacances un alcool local, 34% une gourmandise du coin, 40% un vêtement typique et plus d'un sur deux un gadget qui leur rappellera de bons souvenirs. Pourtant, la plupart de ces objets sont fabriqués notamment en Chine, loin de votre destination de vacances. Cette situation a mis en colère Rodolphe Grosset, fondateur de "Passion France". Alors, depuis dix ans, cet entrepreneur fabrique des boules à neige dans le Rhône, des magnets au sud de la France, des bols en Bretagne, mais il ne peut pas tout faire. L'avantage d'un bol produit dans l'Hexagone est une économie en coût de transport et d'importation. Malgré tout, ces produits Made in France restent entre 20 et 30 % plus chers, mais les clients ne manquent pas. Ils sont de plus en plus à la recherche d'authenticité. TF1 | Reportage D. Sitbon, L. Poupon, M. Derre