Souvenirs du palais : la collection Élysée 2020

Dès ce samedi matin, le chef de l'État accueillera nos concitoyens au palais de l'Élysée. Le nombre de visiteurs a été réduit cette année en raison de la crise sanitaire. Et le planning affiche déjà complet. Mais il y a peut-être un lot de consolation. Pour la deuxième année consécutive, des produits dérivés de la présidence française seront vendus dans la boutique de l'Élysée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.