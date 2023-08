Spa, jacuzzi : la nouvelle vague

Un instant de plaisir en famille, Ethan profite du spa que sa mère, Laetitia Delaporte, vient d'acheter. Un spa gonflable, très facile d'installation. Mais pour qu'il dure, il faut bien l'entretenir. Pas besoin d'être un expert pour cela, son voisin lui donne quelques conseils. Avec deux ou trois produits, il est possible de ne changer l'eau qu'une seule fois par an. Avec l'arrivée des spas gonflables, le marché s'est démocratisé. Fini le spa bleu azur, maintenant ils sont gris, beiges, imitation osier ou avec des fleurs dessus. Et il est possible de les accessoiriser. Le spa attire de plus en plus de Français, le marché est en progression. En 2022, 363 000 jacuzzis se sont écoulés, 500 000 devraient être vendus cette année 2023. Dans ce magasin que l’on a visité, depuis deux ans, on enregistre une hausse de 30% de vente, alors que les achats de piscines stagnent. Gain de place, plus économique, le spa contient un mètre cube d'eau en moyenne, c'est bien moins qu'une piscine. Les fabricants tentent de rendre leurs équipements plus écologiques. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Mislangue, P. Michel, J.M. Lucas