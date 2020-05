SpaceX : Elon Musk va-t-il privatiser l'espace ?

C'est le symbole d'une renaissance pour la conquête spatiale par les Américains. Mercredi, les États-Unis s'apprêtent à vivre un moment historique. Pour la première fois, des hommes vont être envoyés dans l'espace dans une fusée privée, une coopération entre la Nasa et l'homme d'affaires Elon Musk. Il s'agit d'une consécration pour ce dernier dont l'objectif est de partir sur mars. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.