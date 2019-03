SpaceX : le retour de Crew Dragon sur Terre a été un succès total

Les Américains viennent de marquer un nouveau point dans la course à l'espace. Après six jours dans les étoiles, la capsule Crew Dragon de SpaceX a en effet amerri sans encombre dans l'océan Atlantique, à 370 km des côtes de Floride. Un succès total pour l'entreprise d'Elon Musk, qui soulage la Nasa d'un poids financier important. Le milliardaire américain se fixe désormais pour objectif de transformer la science-fiction en réalité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.