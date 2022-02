Spartan Race : endurance et plaisir en altitude

Pour une nouvelle fois, la station de Valmorel (Savoie) accueille cette année la compétition de Spartan Race. Ils sont venus pour repousser leurs limites. Affronter la neige, le feu, la glace, grimper à la corde, dévaler les pentes, ou encore porter des sacs de 30 kilos le plus vite possible... "Ça tire sur les jambes mine de rien", affirme un participant. Ce week-end, la station de Valmorel accueille la plus grande course d'obstacles de l'Hexagone. Un parcours du combattant, digne des douze travaux d'Hercule. "Ça fait un an qu'on le prépare. Et dans un cadre comme ça, c'est juste magique", témoignent des combattantes. Sur la ligne de départ, les athlètes sont parfois haut comme trois pommes. Timothée et son frère Eliott sont venus spécialement de Strasbourg. Une heure de course dans la neige récompensée par une jolie médaille. Des aventuriers en herbe qui se sont déjà donné rendez-vous l'été prochain pour la prochaine Spartan Race à Morzine (Haute-Savoie). TF1 | Reportage C. Blampain, A. Cerrone