Spectacle au Puy du Fou : la dérogation de la préfecture fait polémique

Grâce à une dérogation, la jauge de 5 000 spectateurs a été largement dépassée samedi soir au Puy du Fou, soit 4 000 de plus que ce qui est autorisé partout dans le pays. Pour justifier cette exception, la préfecture de Vendée avance plusieurs arguments, à savoir l'accueil du public étalé dans le temps, les places vides ou encore la circulation du virus dans le département.