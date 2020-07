Spectacle du Puy du Fou : 12 000 spectateurs réunis dans la tribune

Pour assister au grand spectacle du Puy du Fou, 12 000 personnes étaient rassemblées dans la tribune vendredi soir, soit bien plus que les 5 000 spectateurs autorisés par l'Etat. Avec l'accord de la mairie, le directeur du parc a mis en place un dispositif divisant la tribune en trois blocs de 4 000 personnes, en plus de la prise de température et du port du masque obligatoire. Ce rassemblement a suscité l'incompréhension. Face au début de polémique, la direction a décidé de revoir son protocole.