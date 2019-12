Spectacle : les folies d'Alexis Grüss

C'est l'élégance d'un Frison et son cavalier, pour accueillir le public. Les folies Grüss est un nouveau concept de spectacle immersif. Gipsy et ses deux trublions canins entraînent les spectateurs dans un numéro improvisé, avec une ambiance cabaret. Prouesse technique et duo onirique, dans la famille Alexis Grüss, on est cavalier, mais aussi saltimbanque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.