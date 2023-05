Spectacle : sur scène, Hugo devient Paloma

Il s'appelle Hugo, sur scène, il devient Paloma. Un personnage hors normes qu'il a créé lui-même. Hugo est comédien, "drag queen" depuis ses 17 ans. Arriver à ce résultat, réclame une longue préparation. Jusqu'à trois heures dans sa loge avant chaque spectacle. "L'idée, c'est pas forcément de faire quelque chose de très naturel. Une fois que j'ai mis ma perruque, mon costume et mes talons, je laisse Hugo au placard pour être Paloma le temps du show" déclare l'artiste. À 31 ans, la "drag queen" Paloma est la star d'une tournée à guichet fermé. Un triomphe pour un artiste qui, il y a peu, était encore dans l'ombre. Maquillage, costume, Hugo ne laisse rien au hasard. Pour donner vie à Paloma, il tire son inspiration de sa culture personnelle. Paloma s'est fait un nom, et ce sont désormais des créateurs qui l'habillent. Pour le public, Hugo et Paloma ne font qu'un, mais le jeune homme tient à faire la différence. Paloma est son rôle le plus abouti, et le plus personnel. Il continue de l'incarner sur scène à travers tout le pays. Reportage | TF1 L. Poupon, Q. Danjou