Spectacles et Covid : en Espagne, on joue !

Bien plus qu'un concert, c'est une expérience médicale dans laquelle le monde de la culture place beaucoup d'espoirs qui a été expérimentée en Espagne. 500 personnes testées négatives, ont été autorisées à danser, chanter, et même boire un verre, chacune munie d'un masque FFP, le tout dans une salle ventilée pouvant accueillir deux fois plus de monde. Les résultats étaient tombés huit jours plus tard : il n'y a eu aucune contamination. Il est vrai que l'Espagne est l'un des rares pays à avoir gardé ouvert certains lieux de culture. Dans un théâtre madrilène, le spectacle continue. Les comédiens sont testés une fois par semaine. Le protocole sanitaire espagnol s'est adapté au risque. Dans notre pays, certains professionnels de la culture ont aussi cherché des financements pour trouver des réponses scientifiques. Distance et protection sanitaire dans des salles ventilées et à moitié pleine, avec des artistes et un public testé, tout pour sortir de l'impasse, en finir avec cette expérience et relever le rideau.