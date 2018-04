Ce spéléonaute français plonge jusqu'à 244 mètres de profondeur

Une discipline est désormais pratiquée par une poignée de professionnels dans le monde. Des aventuriers tout-terrain qui explorent les grottes et les cavités en plongeant parfois jusqu'à 244 mètres de profondeur. On les appelle les spéléonautes, des hommes aux aptitudes physiques hors du commun. C'est le cas de Frédéric Swierczynski, le premier homme qui a atteint le fond d'un lac réputé insondable en Croatie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.