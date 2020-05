Sport en confinement : une bonne résolution à cultiver ?

Plus de sept Français sur dix font du sport depuis le début du confinement. Certains partaient de zéro, d'autres ont augmenté la cadence. En quelques mois, transpirer est devenu un rituel, surtout pour les personnes à risque. Exercices à domicile, cours en extérieur, séances avec un coach particulier... ils sont nombreux à y avoir pris goût, et ce n'est pas près de s'arrêter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.