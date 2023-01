Sport-études : les athlètes des jeux vidéos

A l'école EGS, à Mérignac (Gironde), on prépare les étudiants a vivre de leur passion pour le jeu vidéo, pour les compétitions de e-sport, celles qui attirent des dizaines de milliers de personnes dans des tournois de sport digital. L'univers du e-sport est en pleine progression. Avec des millions de joueur, le marché pèse plus d'un milliard d'euros et un besoin de professionnels bien formés est criant. Dans cette formation d'un nouveau genre, tout est fait pour améliorer le bien-être et la performance : ostéopathie, nutrition.... L'école fait même appelle à un vice-champion olympique de natation pour la préparation mentale. L'école située en banlieue de Bordeaux ne se contente pas de former des sportifs à la carrière éphémère comme tous les compétiteurs de haut niveau. Elle propose aussi des titres professionnels reconnus par l’État, des métiers qui n'ont pas encore été connus il y a quelques années. Montée il y a quatre ans, l'école a basé toute sa pédagogie sur le mode ludique. Elle permet de suivre plusieurs formations en même temps et à son rythme. Certains rêvent de percer dans le streaming, d'autres de créer les jeux du futur dans un environnement qui leur correspond. Ici, la passion du jeu n'est plus un frein à l'avenir professionnel. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier