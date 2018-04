Sports aquatiques : comment sont conçus les produits phares destinés au marché mondial ?

Sur le marché hyper concurrentiel des sports aquatiques, l'innovation est partout. D'ailleurs, le centre mondial des sports d'eaux développe plus de 2 000 prototypes chaque année. Il emploie 250 personnes dont la moitié sont des ingénieurs, des designers ou des chefs de produits. Allant de bouées d'observation sous-marine à des planches de stand up paddle, en passant par des maillots de bain dernier cri, ses inventions sont toutes protégées par des brevets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.