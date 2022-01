Sports de combat : le MMA gagne du terrain

Si c'était du football, ce serait l'équivalent d'une finale de Coupe du monde. Il s'agit du championnat du monde de poids lourds de MMA aux États-Unis. Y voir un Français, Ciryl Gane, crâne rasé, le disputer, était déjà un évènement. Malgré sa défaite, c'est le signe que les combattants de notre pays émergent dans cette discipline qui mêle lutte, boxe, jujitsu brésilien, et qui autorise certains coups portés au sol. C'est pour cela que le MMA a été longtemps décrié et qu'en 2015, le gouvernement français avait même pris position contre sa pratique. Obligés de combattre à l'étranger, les pratiquants français se sentaient donc exclus. Depuis deux ans sous la tutelle de la Fédération Française de Boxe, une Fédération Française de ces arts martiaux mixtes se développe autour de 700 éducateurs agréés. On dénombre environ 500 combattants, amateurs ou professionnels. Mais autour d'eux gravitent plusieurs milliers de débutants comme Kévin, un ingénieur de 32 ans, qui apprend la boxe avant peut-être d'aller plus loin. Selon les pratiquants eux-mêmes, l'encadrement et la sécurité demeurent les deux points clés pour bannir l'image d'Épinal des combats de rue, et être reconnus avant tout comme des sportifs. TF1 | Reportage S. Millanvoye, N. Clerc, S Mourava