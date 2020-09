Squatteurs : la fin de l'impunité ?

C'est une histoire qui nous a tous marqué fin août. Un couple de retraités découvrait sidérés qu'une famille s'était installée dans sa maison et que la loi ne permettait pas de les en déloger. Depuis, le débat était ouvert par les députés. Cette semaine, ils ont proposé un amendement qui simplifiera l'expulsion des squatteurs et ce dans un délai de 48 heures. S'il est voté, il mettra fin à des situations ubuesques qui durent, parfois depuis des années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.