"Squid Game" : inquiétude dans les cours d'école

La plateforme américaine qui distribue cette série ultraviolente la déconseille aux moins de 16 ans. Ses personnages sont contraints à jouer à des jeux de cour de récréation, qui tourne au massacre dans une mise en scène qui ne cache rien. Seulement, le succès de ce programme déborde largement du public adulte. Il est devenu un phénomène chez les enfants qui semblent très bien le connaître. "C'est des épreuves à passer... Ça ne fait pas trop peur, mais à l'école, il y a plein de personnes qui en parlent. On a même fait une épreuve dans la cour sauf qu'on n'était pas vraiment morts", raconte une petite fille. Des jeux pas toujours innocents, comme en témoigne un petit collégien. "Il y a des gens en 3e et 4e, ils font un, deux, trois, soleil, et après ils se tapent", confie-t-il. C'est ce qui inquiète les parents et les enseignants. Le phénomène est mondial, et comme dans une école américaine, les jeux violents inspirés de "Squid Game" semblent se multiplier en France, assez pour susciter une mise en garde du ministre de l'Éducation nationale. "Les jeux dangereux m'inquiètent. Je m'adresse aux parents en particulier, il faut être très attentif.", déclare-t-il.