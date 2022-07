Sri Lanka : le palais présidentiel envahi

En quelques minutes, une marée humaine déferle sur le palais du président sri-lankais. Les policiers ne peuvent contenir la foule. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des manifestants qui investissent les lieux. Certains s'allongent sur les lits, d'autres ouvrent le tiroir des bureaux. Les grévistes vont même jusqu'à piquer une tête dans la luxueuse piscine. Le président, lui, n'est plus là. Il a fui quelques instants plus tôt, aidé par les militaires. En début de soirée, la résidence du Premier ministre a également été prise d'assaut puis incendiée. Dans les rues de Colombo, les Sri-lankais laissent éclater leurs colères. Le pays est plongé dans une grave crise économique, la pire de son histoire. Très endettés, les Sri-lankais n'arrivent même plus à importer les produits essentiels. Le président reste introuvable. Ce soir, il a annoncé qu'il démissionnerait la semaine prochaine. T F1 | Reportage A. Fourcade, E. Berra